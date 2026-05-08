Futbolda sonuç konuşur, gerisi lafı güzaf

“Nenemim bıyıkları olsa dedem olurdu…”

Futbolda da böyledir. “Direkten dönmeseydi… Kaleci kurtarmasaydı… Şu top girseydi…”

Bunların hiçbirinin hükmü yok. Çünkü futbol, ihtimallerin değil sonucun oyunudur.

Ve sonuç ortada… Konyaspor, 2.5 ay gibi kısa bir sürede Galatasaray’ı ligde, Fenerbahçe’yi kupada, Trabzonspor’u ligde, Beşiktaş’ı yine kupada yendi.

Bu bir tesadüf değil. Bu bir hikâye de değil. Bu, emeğin, aklın ve inancın sonucudur. Başta İlhan Palut… Ortaya koyduğu oyun aklı, sabrı ve stratejisiyle bu başarının mimarıdır. Sahaya baktığınızda şunu net görüyorsunuz: Plan var… Sabır var… Disiplin var…

Ne istediğini bilen, oyundan kopmayan, inancını kaybetmeyen bir ekip…

BEŞİKTAŞ maçını kısaca analiz edelim…

Rakip baskı kuruyor, topa hükmediyor… Ama Konyasporlu oyuncuların mücadele gücü, motivasyonu ve kazanma arzusu bir an bile düşmüyor.

İşte fark burada başlıyor.

İkinci yarıda daha derli toplu bir oyun… Rakip savunma arkasına atılan toplarla aranan gol… Bir yandan da sabırla beklenen hata… Çünkü bu maçın hikâyesi belliydi: Ya bir duran top… Ya da rakibin yapacağı bir hata… Ve öyle de oldu.

Dakikalar ilerledikçe avantajını artıran Konyaspor’da kalede Bahadır’ın kritik kurtarışları, savunmada verilen o mücadele…

Bunlar sıradan detaylar değil, galibiyetin temel taşlarıydı.

Uzatma dakikalarında gelen penaltı… Aslında maç boyunca aranan fırsatın ta kendisiydi.

Ve o an geldiğinde… Konyaspor gereğini yaptı.

Çünkü bu takım sadece oynamadı… Bekledi, inandı ve vurduğu yerde işi bitirdi.

Burada bir parantez de yönetime açmak gerekiyor.

Bu takımın başına İlhan Palut’u getiren irade, bu başarının görünmeyen ama en önemli parçalarından biridir.

Doğru teknik adam… Ve doğru yönetim desteği…

Başarı dediğimiz şey tam olarak budur.

Futbol detaylarda gizlidir derler… Ama asıl gerçek şudur: Futbol sonuç oyunudur. Nasıl oynadığınız değil, nasıl bitirdiğiniz yazılır tarihe.

Denizde hangi dalgalarla boğuştuğunuzun önemi yok… Gemi limana yanaştı mı, mesele bitmiştir.

Ve bu gemi… Konyaspor gemisi…

Kaptan İlhan Palut,un önderliğinde oyuncular ve yönetimin ortak emeğiyle limana yanaştı.

Helal olsun.