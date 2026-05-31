Bu turnuvada sadece maçlar değil, gelecek de kazanılıyor

Konya’da sporun yalnızca profesyonel liglerden ibaret olmadığını gösteren organizasyonlardan biri devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İlçeler Arası Voleybol Turnuvası, 25 ilçede binlerce insanı aynı heyecanda buluşturuyor. 205 takım, 2 bin 460 sporcu… Rakamlar büyük olabilir ama asıl önemli olan, bu organizasyonun taşıdığı ruh. Çünkü spor; sadece kazanmak değil, aynı zamanda bir araya gelmektir.

Bugün toplum olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri ortak heyecanlar oluşturabilmek.

İnsanları aynı tribünde buluşturabilmek. Gençleri ekranlardan kaldırıp sahaya çekebilmek.

İşte böylesi organizasyonlar tam da bu nedenle büyük önem taşıyor.

İlçelerde başlayan mücadeleler yalnızca voleybol maçı değil; dostlukların, dayanışmanın ve sosyal kaynaşmanın da sahaya yansıması oluyor.

Özellikle gençler açısından sporun değeri çok daha büyük. Spor yapan genç, disiplin kazanır. Takım ruhunu öğrenir.

Mücadele etmeyi, kaybettiğinde yeniden ayağa kalkmayı bilir.

Bugün kötü alışkanlıklardan uzak bir gençlik isteniyorsa bunun yolu spor salonlarından, sahalardan, kortlardan geçiyor.

Çünkü spor, yalnızca bedeni değil karakteri de güçlendirir.

Anadolu’nun birçok yerinde yetenekli gençler yeterli imkan bulamadığı için kendini gösteremiyor.

Ancak yerel yönetimlerin bu tür organizasyonlara öncülük etmesi, gençlerin önünü açıyor.

İlçelerde düzenlenen turnuvalar sayesinde belki de geleceğin başarılı sporcuları keşfediliyor.

Ama bundan da önemlisi, gençlere “siz değerlisiniz” mesajı veriliyor.

Sporun tabana yayılması sadece sportif başarı açısından değil, toplum sağlığı açısından da önemli.

Hareket eden toplum daha sağlıklı olur. Birlikte spor yapan insanlar arasında sosyal bağlar güçlenir.

Tribünde aynı heyecanı paylaşan insanlar birbirini daha iyi anlamaya başlar.

Bu yüzden spor; sadece bir oyun değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal yatırım.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu turnuva, aslında yerel yönetimlerin spora nasıl yaklaşması gerektiğinin de güzel bir örneği.

Çünkü mesele sadece tesis yapmak değil; o tesisleri yaşayan alanlara dönüştürebilmek. İnsanları sporun içine çekebilmek.

Organizasyon yapabilmek. Heyecan oluşturabilmek.

Bugün ilçelerde yükselen voleybol heyecanı, aslında geleceğe dair önemli bir mesaj veriyor:

Sporun olduğu yerde umut vardır, birlik vardır, enerji vardır.

Kazanan takım elbette olacak. Kupalar kaldırılacak, ödüller dağıtılacak.

Ancak bu turnuvanın gerçek kazananı; sporla buluşan gençlik ve aynı heyecanda birleşen Konya olacaktır.