Aynı hocalar, farklı sonuçlar

Futbol bazen çok karmaşık gibi görünür…

Ama bazı tablolar vardır ki, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyar.

Bugün üç teknik direktör üzerinden ortaya çıkan tablo da tam olarak bunu gösteriyor. İlhan Palut, Recep Uçar ve Çağdaş Atan…

Aynı lig, benzer oyuncu grupları, farklı şehirler… Ama sonuçlar birbirinden oldukça farklı. İlhan Palut ile başlayalım.

Rize’de 13 maçta 14 puan… Maç başına 1.07 ortalama.

Aynı Palut, Konya’da 10 maçta 18 puan… Ortalama 1.80.

Bu fark tesadüf mü? Kesinlikle değil.

Demek ki bir teknik adamın başarısı sadece bilgi ve tecrübeyle ölçülmüyor.

Uyum, güven ortamı ve şehirle kurulan bağ en az taktik kadar önemli.

Recep Uçar’a bakalım… Konya’da 1.27 ortalama. Rize’de ise bu rakam 1.57’ye çıkıyor. Yani aynı teknik adam, farklı bir ortamda daha üretken bir performans ortaya koyabiliyor. Bu da bize şunu söylüyor: Her hoca her şehirde aynı sonucu vermez. Ve gelelim en çarpıcı örneğe…

Çağdaş Atan… Konya’da 9 maçta galibiyet yok. Maç başına 0.55 puan ortalaması. Sadece sonuçlar değil, oyun da alarm veriyor: 6 gol atılmış, 15 gol yenmiş. Bu tabloyu sadece “kötü hoca” diyerek açıklamak kolaycılık olur. Çünkü aynı teknik adam, başka bir takımda çok farklı sonuçlar alabilir. İşte bu yüzden şu gerçeği kabul etmek gerekiyor:

Futbolda başarı, sadece teknik direktörün değil; şehir, yönetim, oyuncu grubu ve taraftarın ortak ürünüdür.

Konyaspor özelinde baktığımızda ise bir gerçek çok net: İlhan Palut, Konya ile bir uyum yakalamış durumda. Sadece puan ortalaması değil, takımın sahadaki dengesi de bunu gösteriyor. 10 maçta +6 averaj… Bu, sadece skor değil, doğru oyunun da işareti.

Recep Uçar döneminde ise hücum üretkenliği vardı ama savunma dengesi yoktu.

17 atıp 17 yemek…

Tam anlamıyla bir denge ama kırılgan bir denge.

Çağdaş Atan döneminde ise hem skor hem oyun anlamında ciddi bir kopuş yaşandı.

Tüm bu veriler ışığında şu cümle aslında her şeyi özetliyor: Taş yerinde ağırdır. Her teknik direktör her yerde başarılı olamaz. Önemli olan doğru hocayı, doğru şehirle buluşturabilmektir. Konyaspor bunu İlhan Palut ile yakaladı…

Şimdi yapılması gereken şey çok basit: Bu uyumu korumak, bu istikrarı bozacak hamlelerden uzak durmak.

Çünkü futbolun en zor bulunan şeyi başarı değil…

'Sürdürülebilir başarıdır'