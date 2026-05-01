Seydişehir'de güç birliği vurgusu

Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Ustaoğlu, "Seydişehir’de birlik ve beraberlik içerisinde Kaymakamlık, Kamu Kurumları, STK’lar ve Muhtarlarla top yekün güç birliği içerisinde çalıştıklarını, bu sayede merkez ve kırsalda kazananın Seydişehir olduğunu" belirtti.

“Standart hizmetleri yürütmeye çalışırken ilçemiz adına, memleketimiz adına, çok önemli projelerin peşindeyiz" diyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu; “Üreten belediyecilik adına kendi katma değerini ve kendi kaynaklarını değerlendirebilen bir belediye yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte üretemeyen, kendi coğrafyasında memleketinin ekonomisini farklılaştıramayan ve kendi katma değerini sağlayamayan belediyeler sistemin gerisinde kalacaktır. Bizde bu konuda Belediye ekibimizle, STK temcilcilerimizle, Seydişehir’de hep birlikte topyekün emek vermeye çalışıyoruz. Biz, bu şehirde hepimiz aynı hedefe kilitlenirsek, hep birlikte bir noktaya ulaşabiliriz.

Bugüne kadar 2 yıl içerisinde bütün Milletvekillerimiz, Bakanlıklarımız, Genel Müdürlüklerimizle Seydişehir’in sorunları hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Projelerimizi hayata geçirmeye çalıştık. Bu konularda da epeyce yol kat ederek güzel sonuçlar aldık, almaya da devam ediyoruz” dedi.

Seydişehir heyeti ile birlikte gerçekleştirdikleri Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ekrem Cengiz’e yapılan ziyaret konusunda bilgi veren Başkan Ustaoğlu, Etibank Alüminyum Tesislerinin bulunduğu Seydişehir’in Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen bölgenin doğrudan mera ya da tarım arazisi olmadığını, mevcut ağır sanayi tesisleri ve genişleme rezerv alanlarını içeren sanayi kullanımındaki sahalar olduğunu bununda Seydişehir için kazanım olduğunu belirtti.

Kırsal mahallelerde gerçekleştirilecek doğal gaz çalışmalarına da değinen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, “Selçuk Gaz Seydişehir’de 4 mahallemizde doğal gaz çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışma sayesinde bu yıl 1 büyük kasabamız ve 3 mahallemiz olmak üzere vatandaşlarımız bu hizmetten faydalanabilecek. Küçük, büyük, uzak yakın, bütün mahallelerimize doğal gazın ulaşmasını, bütün hemşerilerimizin doğal gaz kullanılmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda yine aynı şekilde mahallelerimize doğal gaz kazandırılması noktasında şimdiden temaslarımızı devam ettiriyoruz. Hiçbir mahallemizin alınganlık yapmasına gerek yok. Her mahallemize doğal gaz ulaşması için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Ustaoğlu toplantı sonunda muhtarların sorularını ve taleplerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu.