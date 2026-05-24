Saldırılarda okul, apartman, pazar yeri gibi sivil altyapılar ile Dışişleri Bakanlığı binası hasar gördü, Kiev'in tüm ilçelerinde zarar oluştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırılarda en az 83 kişinin yaralandığını ve maalesef ölümlerin de yaşandığını duyururken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus ordusu tarafından balistik füzelerle hedef alınan kentte yüksek sesli patlamalar duyuluyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın gece yarısından beri Kiev'e yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus ordusu tarafından balistik füzelerle hedef alınan kentte yüksek sesli patlamalar duyulduğu bildirildi.

Saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını aktaran Kliçko, Kiev'de bazı apartmanların hasar gördüğüne işaret ederek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Rusya'nın, Kiev bölgesine saldırılarında "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füze de kullandığına dair görüntüler ise bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Zelenskiy: En az 83 kişinin yaralandığı biliniyor, maalesef ölenler de var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın gece Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

Saldırılarda "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri dahil olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullanıldığını dile getiren Zelenskiy, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Zelenskiy, devlet kurumlarının yardıma muhtaç sivillere her yerde destek sağladığına dikkati çekerek, "Günün başından itibaren en az 83 kişinin yaralandığı biliniyor, maalesef ölenler de var." diye konuştu.

Saldırılarda okul, apartman ve pazar yeri gibi sivil altyapıların hasar gördüğünü belirten Zelenskiy, "Bunun Rusya için karşılıksız kalmaması çok önemli." dedi.

Dışişleri Bakanlığı binasının pencereleri kırıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkent Kiev'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kiev'de 1939 yılında inşa edilen Dışişleri Bakanlığı binasındaki pencerelerin saldırı nedeniyle kırıldığını belirten Sybiha, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı binası, yakında gerçekleşen patlamalar sonucu hafif hasar gördü." bilgisini paylaştı.

Sybiha, binanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana saldırılar sebebiyle ilk kez hasar gördüğünü dile getirerek, "Bu sabah kırık pencerelere baktıktan sonra tüm diplomatik ekibimiz adına tam bir güvenle ifade edebilirim ki Rus teröristler bizi durduramayacak." görüşünü paylaştı.

Saldırıda tarihi mirasın hedef alındığını savunan Sybiha, "Bu durum, medeniyetin mirasçılarıyla değil barbar ordusuyla karşı karşıya kaldığımızın bir kanıtıdır." yorumunda bulundu.

Rus ordusu, Ukrayna'da 3. kez Oreşnik füzesi kullandı

Rusya, Kasım 2024’te Kiev’in Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına cevap olarak Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki askeri ve sanayi kompleksine Oreşnik füzeleriyle saldırdı.

Geçen yıl 29 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki konutuna yönelik saldırının ardından 9 Ocak’ta Ukrayna’nın Lviv şehrindeki hedefleri Oreşnik füzeleriyle ikinci kez vuran Rus ordusu, dün gece de Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrindeki hedeflere yönelik Oreşnik balistik füzelerini kullandı.

Rus ordusu, Oreşnik balistik füzeleriyle 3. kez Ukrayna’ya saldırdı.