Öge: İslam hayatın her alanına yön veren bir rehber

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, “Kadim Hikmet, Genç Vizyon” temasıyla düzenlenen “İslami İlimler Çalıştayı”na katıldı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen çalıştayda konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, gençlerin ilim yolculuğunun önemine değindi. İl Müftüsü Öge, İslami ilimlerin yalnızca teorik değil, aynı zamanda hayatın her alanına yön veren bir rehber olduğunu belirterek bu tür organizasyonların öğrencilerin düşünce dünyasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında İl Müftüsü Öge, Konya İl Müftülüğü olarak gençlerin ilmi ve manevi gelişimini destekleyen çalışmaları önemsediklerini dile getirerek emeği geçen öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere teşekkür etti.