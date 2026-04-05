Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu

Moritanya Milli Turizm Ofisi tarafından tertip edilen Uluslararası Turizm Forumu, 3-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Nuakşot'ta gerçekleştirildi. Forum kapsamında kurulan Türkiye standı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçiliği himayelerinde, Nuakşot Eğitim Müşavirliği ile Türkiye Maarif Vakfı Moritanya Temsilciliği koordinasyonunda hazırlanan stantta Türk kültürü, turizmi ve sanatını yansıtan görseller ve objeler sergilendi. Ayrıca Türk edebiyatının önemli eserleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Konya’dan Kültürel Destek

Standı ziyaret eden misafirlere, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen Türk kahvesi, çayı, lokum ve Mevlana şekeri ikram edildi. Türkiye'yi tanıtan broşür ve kataloglar da ziyaretçilere dağıtıldı. Forum etkinlikleri kapsamında, Moritanya Milli Turizm Ofisi'nin talebi ve Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi Prof. Dr. Burhan Köroğlu'nun tensipleriyle 4 Nisan 2026 tarihinde "Türk Kültürü Gecesi" düzenlendi. Açılışı Büyükelçi Köroğlu tarafından yapılan geceye çok sayıda davetli katıldı.