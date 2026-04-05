  Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kız öğrenci yurdunun çevresinde dolaşırken polisi fark edip kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

  • Konya'nın Ereğli ilçesinde, kız öğrenci yurdu çevresinde polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
  • Şüpheli, polisin "dur" ikazına uymayınca havaya uyarı ateşi açıldı; bu durum öğrencilerin kısa süreli panik yaşamasına neden oldu.
  • Erkek öğrenci yurdunda kaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin, ilçedeki kız öğrenci yurdunun çevresinde yapılan rutin asayiş uygulaması sırasında bir şüphelinin ekipleri fark ederek kaçtığı bildirildi.

Şüphelinin, polisin "dur" ikazına uymaması üzerine ekipler tarafından havaya uyarı ateşi açıldığı, bunun üzerine yurtta kalan öğrencilerin kısa süreli panik yaşadığı kaydedildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin erkek öğrenci yurdunda kaldığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

