Ligde hedefi tutturduk! Sırada kupa finali var

Tümosan Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, sezonun son maçı olan Kayserispor deplasmanı sonrasında basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Bakırcı, ligi sağlıklı bir şekilde noktaladıkların ve artık odaklarının Türkiye Kupası finali olduğunu söyledi. Küçükbakırcı, Süper Lig’de hedefi tutturduklarını ve sırada kupa finalinin olduğunu belirterek şöyle konuştu, “Sezon başında belirlediğimiz 8 ile 12’ncilik arasındaki hedefi tutturduk. Sezonu tamamladık. Sayın Başkanımızın sezon başında koyduğu 8 ile 12’ncilik arasındaki hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi tamamen cuma günü Antalya’da oynayacağımız Trabzonspor maçına odaklandık. İnşallah oradan kupayı alıp dönmeyi hedefliyoruz”.

Genç futbolculara mesaj!

Genç futbolcuların A takımda yer almasının kendileri adına sevindirici olduğunu belirten Yusuf Küçükbakırcı, altyapının önemine dikkat çekti. A takım kadrosunda altyapıdan yetişen 14 futbolcunun bulunmasının gelecek adına umut verdiğini söyleyen Küçükbakırcı, “Bugünün en sevindirici taraflarından biri altyapımızdan 14 oyuncunun A takım kadrosunda yer alması oldu. Eren Cemali, sezon başında takip ettiğimiz genç yetenekler arasındaydı. Belçika Ligue 1 takımından transfer ettik. Akademide büyük özveri gösterdi. Rize maçındaki asistinin ardından Kayseri maçında attığı golle de kalitesini ortaya koydu” diye konuştu.

Kupa finali öncesi kenetlenme mesajı

Artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklandıklarını belirten Yusuf Küçükbakırcı, şehirden ve taraftardan destek beklediklerini dile getirdi. Biletlerin pazartesi günü (bugün) satışa çıkacağını söyleyen Küçükbakırcı, “Bugün itibarıyla ligi tamamladık. Yarından sonra tamamen kupaya odaklanıyoruz. Takımımız çarşamba günü Antalya’ya hareket edecek. İnşallah cuma günü Konya’yı Antalya’da görmek istiyoruz. Hep birlikte o sevinci tüm camiayla yaşamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.