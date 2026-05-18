Konyaspor teknik patronu: Heyecanlı ve motiveyiz

Takımda konuşulan tek konu kupa finali

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, şehirde Trabzonspor ile oynanacak olan final maçının konuşulduğunu söyledi. Palut, “Yarın (bugün) itibarıyla da cuma günkü kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. En güçlü, en kararlı bir şekilde inşallah final maçını oynayacağız. Tesislerde heyecan hakim. Uzun süredir tek konuşulan konunun kupa finali olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş maç öncesi de böyleydi. Takdir edersiniz ki artık bir final kaldı. Tesislerde konuşulan tek konu, gündem bu. Onun dışındaki durumlara konsantre olmak pek kolay olmuyor, önümüzde bu kadar somut bir hedef dururken. Bir heyecan ve konsantrasyon havasını hissettiğimi söyleyebilirim” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı.

Şehirdeki heyecanı hissediyoruz

“Şehirde insanların heyecanlarını hissedebiliyoruz. Şehirde kim görse size bunu soruyor. Bazen rahatlamaya gidiyorsunuz şehre, insanların heyecanı, beklentileri sizi tam tersine döndürebiliyor. Çünkü bu da bir sorumluluk. 100. maçıma çıktım Konyaspor’da. Huzurla çalışıyoruz. Bir sonraki adımda büyük bir final var. Huzur önemli ama başarmak bize en çok keyif veren duygu. Umuyorum kendim, ekibim ve şehrimiz adına cuma günü güzel bir mücadele verip hep beraber sevinebiliriz”.

Sevindiğimiz anları hayal ediyoruz

“Uzaktan taraftarların heyecanını hissediyordum. Şehir merkezine indiğimde de bire bir görüşmelerimde buna tanık oldum. Bilsinler ki aynı heyecanı bizler de yaşıyoruz. Onlar kadar buraya kadar gelmişken bu işi başarmak istiyoruz. Onlarla beraber sevindiğimiz anları hayal ediyoruz. Bugün bizim yaşadığımız duygular bunlar. Gelecekler ve destekleyecekler biliyorum. Bu konuda tavsiye ihtiyacı duymayan bir taraftara sahibiz. İnşallah onları mutlu ederiz. Şunu bilsinler onlarla aynı duygulara sahip bir şekilde cuma gününe doğru yürüyoruz”.

