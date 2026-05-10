Konyaspor yerini korudu

Süper Lig'de 33. hafta sona erdi. Konyaspor, sezonun son iç saha maçında Fenerbahçe'ye mağlup olarak, taraftarına buruk bir şekilde veda etti. Anadolu Kartalı buna karşın 40 puanla dokuzunculuğunu korudu

Hüseyin Turgut
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı sona erdi. Konyaspor, sezonun son iç saha maçında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olarak, taraftarına buruk bir şekilde veda etti. Anadolu Kartalı buna karşın 40 puanla dokuzunculuğunu korudu. Yeşil-beyazlı temsilcimiz sezonun son maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor sonrasında ise Türkiye Kupası finaline çıkacak. 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak final maçında Konyaspor’un rakibi Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının sonrasında netlik kazanacak.

Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen 2 takım da belli oldu. Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada rakibini 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan etti. Deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 73'e yükseltti ve sezon sonuna 1 hafta kala ligi 2. basamakta tamamlamayı garantiledi. Trabzonspor 69 puanla üçüncü, Beşiktaş 59 puanla dördüncü, Göztepe ise 55 puanla beşinci sıradaki yerini korudu ve Avrupa umudunu son haftaya taşıdı. Kayserispor ile Fatih Karagümrük, 27'şer puanla lige veda etti.

