Konyaspor, Fenerbahçe'ye diş geçiremedi! Akıllar kupa finalinde

İLK YARI 1-0 MAĞLUP KAPATTIK

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 33. hafta maçında ağırladığı Fenerbahçe’ye 3-0 yenildi. 90 dakika boyunca istediği futbolu sergileyemeyen ve aklı Türkiye Kupası finalinde olan yeşil-beyazlı temsilcimiz, her iki yarıda yediği gollerle rakibine boyun eğdi ve sahadan 3-0 mağlup ayrılarak evindeki 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Konyaspor’da sakatlığı bulunan Nagalo ve dinlendirilen Berkan Kutlu forma giyemezken, teknik patron bu isimler dışında ideal 11 ile maça çıktı. Tribünlerin yarısından fazlası dolarken, deplasman tribününde de az sayıda Fenerbahçe taraftarı yer aldı.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Maça Konyaspor istekli başlarken, oyunun ilk 10 dakikasında topa sahip oldu. Fenerbahçe ise ilerleyen bölümde oyunu dengeledi ve ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sarı-lacivertliler, 13’de Fred’in golüyle 1-0 öne geçerken, golden sonra Konyaspor oyun hakimiyetini rakibine kaptırdı. Ancak devrenin son bölümünde yeniden toparlanan Konyaspor beraberlik için yüklense de yakaladığı kontra atakları iyi değerlendiremedi ve soyunma odasına 1-0 mağlup gitti. İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişiklikleri ile başlarken, Fenerbahçe 56’da Brown’un golüyle farkı ikiye çıkardı.

ÖNCE KAYSERİSPOR, SONRA KUPA FİNALİ VAR

Konyaspor, kalan bölümde farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe topun hakimi olmaya devam etti ve üçüncü golü aradı. Nitekim, 71’de Fred bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0’a getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da tabelayı değiştirmek adına çaba gösterse de maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe maçtan 3-0 galip ayrıldı. Konyaspor bu sonuçla evindeki 10 maçlık yenilmeme serisini sonlandırırken, haftayı 40 puanla tamamladı. Bu sezonun son iç maçında taraftarını üzen yeşil-beyazlılar, sezonu küme düşen Kayserispor deplasmanında noktalayacak. Konyaspor, bu maçın ardından da Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Trabzonspor veya Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

12. dakikada Olaigbe’nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bardhi’nin şutu üstten auta gitti.

13. dakikada orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Talisca topun üzerinden atladı. Topla buluşan Fred topu sürerek ceza sahasına taşıdı. Fred’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Talisca’nın ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır’da kaldı.

45+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred’in ortasında ceza sahası içerisinde topa bekletmeden vuran Kerem’in şutunu kaleci Bahadır çeldi.

47. dakikada Jevtovic'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

48. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Musaba'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fred'in sert şutunu kaleci Bahadır Güngördü çıkardı.

55. dakikada Yiğit Efe Demir'in pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından şutu az farkla üstten dışarıya gitti.

56. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Köşe vuruşunda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına yükselen Brown'un kafa vuruşu ağlara gitti: 0-2.

71. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında arka direkte topla buluşan Fred meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

74. dakikada Jinho Jo'nun, Fred'in ceza sahası içerisindeki müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltıyı iptal etti.

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Candaş Erbil, Suat Güz

KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Bazoer), Adil Demirbağ ( Dk. 79 Baniya), Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic (Dk. 59 Bjorlo), Deniz Türüç (Dk. 68 Svendsen), Bardhi (Dk. 68 Jinho Jo), Olaigbe, Muleka (Dk. 79 Yasir Subaşı)

FENERBAHÇE: Mert Günok, Semedo (Dk. 66 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Yiğit Efe Demir), Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 46 Brown), Kante, Guendouzi (Dk. 66 İsmail Yüksek), Musaba (Dk. 74 Oğuz Aydın), Fred, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 80 Asensio)

GOLLER: Fred (dk. 13 ve 71), Brown (dk. 56) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Adil Demirbağ, Deniz Türüç, Jevtovic (Konyaspor), Fred, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)