Konyaspor'dan Maraş'taki saldırıya kınama mesajı
Tümosan Konyaspor Kulübü, Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen hain saldırıyı yayımladığı mesajla kınadı. Yeşil-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan kınama mesajında “Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybeden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Allah’tan rahmet; aileleri başta olmak üzere milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.