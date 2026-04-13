Konyalı veterinerler meslekte sorunları istişare etti

Konya Veterinerler Odası ilçe ziyaretlerinde meslektaşlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Seydişehir ve Ahırlı ilçelerinde Oda üyeleri ile bir araya gelen Konya Veterinerler Odası meslekteki sorunları masaya yatırıyor. Ziyaretler hakkında şu açıklamada bulunuldu:

“Seydişehir ve Ahırlı ilçelerimizde mesleğini icra eden Oda üyelerimiz ve meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz akşam yemeği organizasyonunu gerçekleştirdik. Mesleğimizin gelişimine emek veren, veteriner hekimlik camiasının öncü temsilcileri olan meslektaşlarımıza; Odamız tarafından yürütülen mevcut faaliyetler, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve geleceğe yönelik çalışmalarımız hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunduk. Gerçekleştirilen istişarelerde meslektaşlarımızın görüş, talep ve sorunlarını dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Konya Veteriner Hekimleri Odası olarak, meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümü ve mesleğimizin hak ettiği değere ulaşması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran, görüş ve katkılarıyla çalışmalarımıza güç katan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.”

