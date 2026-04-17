Konyalı Vekilden 2 bin 500 delegenin önünde Gazze çağrısı

Başkanlığını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yürüttüğü, 77’si parlamento başkanı olmak üzere 157 ülkeden yaklaşık 2 bin 500’e yakın delegenin yer aldığı PAB 152’nci Genel Kurulu İstanbul’da devam ediyor. “Gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı güvence altına almak ve adaleti sağlamak” temasıyla düzenlenen oturumlar, Orta Doğu’daki krizler ve artan küresel belirsizlikler nedeniyle uluslararası gündemde önemli bir yer tutuyor.

TBMM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genel Kurul kapsamında düzenlenen oturumda söz alan TBMM PAB Grubu Üyesi ve Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve uluslararası sistemin işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özboyacı, uluslararası sistemin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda etik ve hukuki bir aşınmayla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Bugün gelecek nesiller adına umudu konuşuyoruz. Ancak yaşananlar, insan onurunun zedelendiğini ve temel hakların sistematik şekilde ihlal edildiğini gösteriyor. Bu nedenle umut, soyut bir beklenti değil; ortak bir sorumluluktur” dedi.

Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Özboyacı, İsrail’in tutumunun insani krizin ötesine geçerek uluslararası hukukun askıya alındığı bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti. Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının, savaşın hukuk ve ahlaki sınırları aşan bir yıkım haline geldiğini söyledi.

Hastanelerin ve okulların bombalanması ile insani yardımların engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özboyacı, Filistinli esirlere yönelik idam kararlarının gündeme gelmesini ise “insan onuruna yönelmiş büyük bir utanç” olarak nitelendirdi.

Genç bir parlamenter olarak yaşanan sürece dikkat çeken Özboyacı, “Bizim kuşağımız, hukukun güçlüler tarafından nasıl eğilip büküldüğüne tanıklık ediyor. Bombalar altında hayatını kaybeden çocuklar ve hakları ihlal edilen insanlar, uluslararası adaletin sessizliğini gözler önüne seriyor” diye konuştu.

Parlamenterlerin yalnızca kınayan değil, aynı zamanda harekete geçen bir iradeyi temsil etmesi gerektiğini belirten Özboyacı, hukuk dışı uygulamalara karşı gösterilecek kararlı duruşun tüm insanlığın onurunu savunmak anlamına geldiğini sözlerine ekledi.