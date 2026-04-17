Yeniden Refah Konya'dan toplumsal çöküş uyarısı

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta 8 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıların ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır diledi. Yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Yel, yaşananların tüm toplumu derinden yaralayan bir trajedi olduğunu vurguladı.

“Sadece Güvenlik Meselesi Olarak Görmek Eksik”

Olayların yalnızca güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını ifade eden Yel, aile kurumunun zayıflaması ve değerler eğitiminin yetersizliğinin bu tür olayların temelinde yer aldığını belirtti. “Sağlam bireyler güçlü ailelerde yetişir. Aileyi ihmal eden hiçbir toplum sağlıklı bir gelecek inşa edemez” diyen Yel, toplumsal çözülmeye dikkat çekti.

Medya, Eğitim ve Siyaset Eleştirisi

Medya ve sosyal medyanın kontrolsüz içeriklerle gençler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu dile getiren Yel, şiddet içerikleri ve bilgi kirliliğinin ciddi riskler barındırdığını söyledi. Eğitim ve medya politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yel, iktidarın bu alanlarda sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

“Tek Kanatla Bir Kuş Uçabilir mi?”

Savunma sanayii yatırımlarının önemine değinen Yel, dış tehditlere karşı alınan önlemlerin tek başına yeterli olmadığını belirterek, “Bir ülkeyi sadece dış düşmanlardan korumak yeterli mi? Tek kanatla bir kuş uçabilir mi?” sözleriyle iç tehditlere dikkat çekti. Asıl meselenin nasıl bir nesil yetiştirildiği olduğunu vurguladı.

Ahlaki Değerler ve Gelecek Uyarısı

Toplumsal çöküş riskine dikkat çeken Yel, sevgi, merhamet ve birlikte yaşama bilincinin çocuklara kazandırılmasının hayati olduğunu belirtti. “Bir ülkenin gerçek gücü, sahip olduğu silahlarla değil, o silahları kullanmayacak bilinçte nesiller yetiştirmesiyle ölçülür” diyen Yel, ahlaki değerlerin zayıflamasının en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Çözüm Çağrısı

Yel, açıklamasının sonunda aile odaklı politikalar, değerler temelli eğitim sistemi ve medyanın toplumu güçlendiren bir araç haline getirilmesi gerektiğini belirterek, toplumun geleceğinin bugünden atılacak doğru adımlara bağlı olduğunu söyledi, bu noktada atılması gereken adımların biran önce atılması çağrısında bulundu.