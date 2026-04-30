Konya 'GES' yatırımlarıyla lider oldu

Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası koordinasyonunda Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 70 MW'lık güneş tarlası için iş başlangıç töreni gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, santralin hayırlı olmasını dileyerek dünyanın gündeminde olan iklim değişikliğine parmak bastı ve belediye olarak Türkiye'nin bu alanda yapacak yatırımlarında lider olduklarını belirtti.

Yeşil enerji alanında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Altay, Eylül ayı gibi elektrik üretiminin tesiste başlayacağını ve izni alınmış 25 MW tesis için ise harekete geçileceğini duyurdu.

Konya'ya 2,5 Milyar Liralık Yatırım

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla her manada öne çıkan işler yapmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çünkü şuna inanıyoruz ki; sadece bir alanda gelişmeniz, şehrinize yatırım yapmanız ya da diğer şehirlerle kıyaslandığında sadece bir alanda öne çıkmanız şehrinizi markalaştırmaya yetmez. Onun için akıllı şehircilikten ulaşım yatırımlarına, çevre projelerinden iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına ve yenilenebilir enerjiye kadar her alanda öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bu 70 MW'lık GES'imizin toplam maliyeti 60 milyon dolar. Yani 2,5 milyar liralık bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz. İnşallah çok kısa sürede de GES yatırımlarının geri dönüşü sağlanmış oluyor. Böylece Büyükşehir Belediyemize de uzun süreli bir finansman desteği olacak.”

140 Milyon kWh Elektrik Üretilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçen proje; 160 bin panel ile yıllık 140 milyon kWh elektrik üreterek 58 binden fazla hanenin ve KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün enerji ihtiyacını karşılayacak.

Ayrıca yılda yaklaşık 100 bin ton karbon salımının önüne geçilecek.

Meke Gölü Projesi Hayata Geçiyor

25 MW tesis için ise harekete geçileceğini belirten Başkan Altay, Meke Gölü için ise 3 MW projeyi gerçekleştirerek toplamda 130 MW yatırımda bulunulacağını duyurdu

Türkiye'de bir ilk olacak olan GES yatırımlarıyla şehrin, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla markalaştırmaya devam edildiğini belirten Altay; Bakan Murat Kurum, İller Bankası ve projede emeği gecen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konya Valisi İbrahim Akın ise yatırımın Konya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde ilk iş başlangıcı gerçekleştirildi.