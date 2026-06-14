Konya'da hayvan sağlığı kontrol altında

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ilgın İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından, hastalıktan ari işletmelerde rutin kontrol ve denetimler düzenlendi. Yapılan kontroller kapsamında işletmelerin biyogüvenlik uygulamaları, hayvan sağlığı kayıtları, aşılama ve koruyucu sağlık tedbirleri ile hastalıktan ari işletme kriterlerine uygunluk durumları titizlikle değerlendirildi.

Denetim hakkında yapılan açıklamada, “Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve hayvan hastalıklarıyla etkin mücadelenin sürdürülmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar, yetiştiricilerimizin emeklerinin korunmasına ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Üreticilerimizin yanında olmaya, hayvan sağlığını korumaya ve güvenilir üretimi desteklemeye devam ediyoruz.”denildi.