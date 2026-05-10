Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 10 Mayıs Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 10 Mayıs Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
ULUÇINAR ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ İKTAP SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(BELEDİYE HASTANESİ KARŞISI)
0332 237 35 00
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ B BLOK NO:30F SELÇUKLU
(ELMAS KURAN KURSU ÇAPRAZI)
0332 248 04 40
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
HAYAT AĞACI ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AN SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
0332 501 60 01
4. BÖLGE (MERAM)
ONUR ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:172B MERAM
(SSK HASTANESİ KARŞISI)
0332 323 95 98
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
DERYA ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MESNEVİ CADDESİ NO:13B KARATAY
(MATBAACILAR SİTESİ ARKASI, 36 NOLU KARKENT ASM YANI 0505 935 61 58 )
0332 347 27 75
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
SELİMİYE ECZANESİ
AZİZİYE MAHALLESİ SELİMİYE CADDESİ NO:16/A KARATAY
(YENİ MEVLANA ÇARŞISI YANI)
0506 041 49 24
7. BÖLGE (KARATAY)
CANKURTARAN ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2B KARATAY
(KARŞEHİR 37 NOLU SAĞLIK OCAĞI VE ÇELİKKAYALAR KARŞISI, HALI SAHA YANI)
0332 355 92 42
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
BAHA ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT SOKAK NO:12A SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
0332 245 66 66
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKDENİZ ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:1F SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ YANI, SELÇUKLU BELEDİYESİ ARKASI)
0332 321 11 50
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKASYA ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ DOÇ.DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ M1 AVM NO:22 İÇ KAPI NO:19 SELÇUKLU
(REAL M1 MERKEZ AVM İÇİ)
0332 265 35 75
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARACA ECZANESİ
SANCAK MH. GÜRKUYU SK. NO:2B SELÇUKLU
(NOVADA AVM ARKASI, ASUDE KONUTLARI ARKASI)
0332 255 56 55
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
SOYLU HADİM ECZANESİ
ALAKOVA MAHALLESİ 15513.SOKAK NO:22A MERAM
(YENİ MERAM SANAYİ İLERİSİ 45 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 375 03 03