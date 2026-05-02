Konya'da bir çocuğun zaferi kutlandı

Konya'da minik Umay için gökyüzüne balonlar bırakılarak duygusal bir kutlama gerçekleştirildi

Haberin Özeti

  • Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 yaşındaki Hatice Umay Fırtına'nın kanser tedavisini başarıyla tamamlaması coşkuyla kutlandı.
  • Bir yaşında kanser teşhisi konan Umay, yaklaşık bir yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak ailesini sevindirdi.
  • Ilgın İlçe Stadyumu'nda toplanan vatandaşlar ve ailesi, minik Umay'ın zaferini gökyüzüne balon bırakarak kutladı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde henüz 1 yaşındayken kanser tanısı alıp, yaklaşık 1 yıldır tedavi gören Hatice Umay Fırtına (2), sağlığına kavuştu. Minik Umay için stadyumda toplanan ilçe halkı, gökyüzüne balon bıraktı.

Konya'da kanser farkındalığı anlatıldı
Bu Habere de Bak
Konya'da kanser farkındalığı anlatıldı

Ilgın ilçesinde yaşayan Huriye-Kazım Fırtına çiftinin 2 yaşındaki kızları Hatice Umay Fırtına'ya 1 yıl önce kanser tanısı kondu. Olumlu geçen tedavi süreci sonrasında minik Umay'ın iyileşmesi ailesi kadar akrabaları ile ilçe halkını da mutlu etti. Umay için Ilgın İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, küçük kız ile ailesinin sevincine ortak oldu.

MÜCADELE ZAFERLE SONUÇLANDI

Stadyumda toplanan kalabalık ve ailesi, balon uçurarak Umay'ın zaferle sonuçlanan mücadelesini kutladı. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken, aile bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti. Minik Umay'ın annesi Huriye Fırtına, "Kızım 1 yıldır kanser hastasıydı. Tedavi sürecimiz gayet olumlu geçti ve zaferi kazandık. Onun sevinci için hep beraber balon uçurduk" dedi.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 1 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 1 Mayıs Cuma günü
Konyalı belediye, dijital toprak analiz cihazını hizmete koydu
Konyalı belediye, dijital toprak analiz cihazını hizmete koydu
Konya ve çevre illerde 1 Mayıs coşkusu
Konya ve çevre illerde 1 Mayıs coşkusu
Konya'da aileyi dağıtan çarpışma!
Konya'da aileyi dağıtan çarpışma!
Konya'da kaçak alkol üretimi ortaya çıktı
Konya’da kaçak alkol üretimi ortaya çıktı
Selçuklu'da gönüllere dokunan veda
Selçuklu’da gönüllere dokunan veda