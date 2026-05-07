Fenerbahçe hız kesmiyor
Sarı-lacivertliler, bugün yaptığı idmanla Konyaspor mesaisine devam etti. Konya seferi yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Tümosan Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktiksel ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Tümosan Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Konya’ya gelerek kampa girecek.