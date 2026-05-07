1. Lig'de tarihe geçen sezon

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu maç başına 2,94 gol ortalamasıyla lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon oldu

1. Lig'de tarihe geçen sezon
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu maç başına 2,94 gol ortalamasıyla lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon oldu. 2. Lig adıyla 1963-1964'te oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon "Trendyol" isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 63. kez oynanıyor.

1. Lig'de tarihe geçen sezon

Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı
Bu Habere de Bak
Konyaspor’da Fenerbahçe hazırlığı

Play-off heyecanının devam ettiği Trendyol 1. Lig'de, normal sezonda fileler 1117 kez havalandı. Ligde maç başına gol ortalaması 2,94 oldu. Böylece 1. Lig tarihindeki en golcü üçüncü sezon yaşandı. Ligde maç başına en fazla gol 3,05 ortalama ile 2006-2007'de atıldı. 1998-1999'da da maç başına gol ortalaması 3,02 olarak gerçekleşti.

En golcü takım Erzurumspor

Lig etabında 82 gol atan şampiyon Erzurumspor FK en golcü ekip olurken, Erzurum temsilcisini seksen birer golle Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor takip etti. En az gol sevincini lige veda eden ekiplerden 22 gollü Adana Demirspor ile 33 gollü Atakaş Hatayspor yaşadı. Amed Sportif Faaliyetler'den Mbaya Diagne attığı 29 golle sezonun en golcü ismi oldu. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da, 'Türk Mutfağı' heyecanı yaşanacak
Konya’da, ‘Türk Mutfağı’ heyecanı yaşanacak
Yerli üretim, küresel başarı: Dünyanın 'onay'ladığı marka farkı!
Yerli üretim, küresel başarı: Dünyanın ‘onay’ladığı marka farkı!
Tüketici en güvendiği markaları sıraladı: Konya'nın markası ilk 3'te!
Tüketici en güvendiği markaları sıraladı: Konya'nın markası ilk 3'te!
Konya'da korkutan kaza: Kamyonet takla attı!
Konya'da korkutan kaza: Kamyonet takla attı!
Konya'da bir annenin acı yakarışı: 'En azından mezarı olsun'
Konya'da bir annenin acı yakarışı: 'En azından mezarı olsun'
Konyaspor'dan rest! Final yeri değiştirilemez
Konyaspor’dan rest! Final yeri değiştirilemez