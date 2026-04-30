En güçlü örnek Konya

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, ülke gündeminde yer alan belediyelere ilişkin tartışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özer, “Bugün ülke gündemimizi meşgul eden, en temel hizmetlerini dahi yerine getiremeyen belediyeleri gördükçe üzülüyoruz. Milletimizin emaneti olan belediyeler; ahlaksızlığın, yolsuzluğun ve rant kavgalarının merkezi haline gelmemelidir. Kamu kurumlarında 7’den 70’e her vatandaşımızın hakkı vardır. Hangi parti olursa olsun, yolsuzluğa ve ranta kapı aralayan herkes bunun hesabını vermek zorundadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışına da vurgu yapan Özer, şehrin hizmet odaklı yaklaşımıyla örnek gösterildiğini belirtti. “Bizler her zaman Konya Modeli Belediyeciliği örnek gösteriyoruz. Şehrimize yapılan yatırımlar ve sunulan hizmetler bunun en somut göstergesidir. Diğer şehirlerden Konya’ya gelen misafirlerin olumlu değerlendirmeleri, belediyelerimizin nasıl bir anlayışla çalıştığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Özer, Konya’da bugün temeli atılan önemli bir çevre ve enerji yatırımına da dikkat çekti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 70 megavat gücündeki Güneş Enerji Santrali’nin şehrin sürdürülebilir geleceği açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

Dünya Bankası finansmanıyla yaklaşık 100 hektarlık alanda kurulacak proje kapsamında 160 bin fotovoltaik panel ile yıllık yaklaşık 140 milyon kilovatsaat elektrik üretileceğini ifade eden Özer, “Bu yatırım sayesinde 58 binden fazla hanemizin ve KOSKİ’nin enerji ihtiyacı temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak” dedi.

Yaklaşık 60 milyon dolar (2,5 milyar TL) değerindeki projenin tamamlanmasıyla yıllık 100 bin ton karbon salımının önüne geçileceğini vurgulayan Özer, çevresel kazanımlara da dikkat çekti. “Bu proje yalnızca enerji üretimi değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğumuzun da bir göstergesidir” diye konuştu.

Konya’nın hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla öne çıktığını belirten Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şükürler olsun ki Konya’mız skandalların değil, eser ve hizmet siyasetinin şehridir. Hemşerilerimizin emaneti olan belediyelerimizle günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir vizyonla çalışıyoruz. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Uğur İbrahim Altay olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

