Dünya Kupası'nda Meram fırtınası

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve uluslararası düzeyde büyük ilgi gören 11. Turkish Open WAKO Dünya Kupası, 12-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığı dev organizasyonda Meram Belediyespor sporcuları elde ettikleri derecelerle Konya’nın ve Meram’ın gururu oldu.

Meram’dan 1 altın 1 bronz

Bu yıl 43 ülkeden 97 takımın katıldığı şampiyonada toplam 2 bin 985 sporcu mücadele etti. 6 gün boyunca büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde kıyasıya rekabet ederken Türk sporcular da önemli başarılara imza attı. Turnuvaya katılan sporculardan Meram Belediyesporlu Emircan Abdullah Beserek, üstün performansı ve başarılı müsabakalarıyla kendi kategorisinde şampiyon olarak birincilik kürsüsüne çıktı. Turnuva boyunca sergilediği disiplinli mücadele ve teknik başarısıyla dikkat çeken Beserek, hem antrenörlerinden hem de izleyicilerden tam not aldı. Şampiyonada mücadele eden bir diğer başarılı sporcu Salih Yiğithan Talay ise güçlü rakipler karşısında ortaya koyduğu performansla üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Talay’ın elde ettiği derece de Meram Belediyespor camiasında büyük sevinç yaşattı.

Başkan Kavuş, sporcuları tebrik etti

Uluslararası arenada kazanılan bu önemli başarıların ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Kavuş yaptığı açıklamada, sporun ve gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu, “Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen böylesine önemli bir organizasyonda sporcularımızın elde ettiği başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Emircan Abdullah Beserek’i şampiyonluğu, Salih Yiğithan Talay’ı ise elde ettiği derece nedeniyle yürekten kutluyorum. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”