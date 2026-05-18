Konyaspor'da uğurlama töreni düzenlenecek

Tümosan Konyaspor’da Türkiye Kupası finalinin heyecanı yaşanıyor. Camia kupa için kenetlenirken, takım için uğurlama töreni organize edilecek. Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Büyük Konyaspor Taraftarı! Konyaspor'umuz, Ziraat Türkiye Kupası’nı yeniden şehrimize getirmek için 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla tesislerimizden yola çıkacak. Takımımızı bu yolculuğunda yalnız bırakmıyor, konvoy eşliğinde hep birlikte Antalya'ya uğurluyoruz. Formanı giy, atkını tak, bayrağını al... Bu şehir inandı, yine kazanacağız” ifadelerine yer verildi.