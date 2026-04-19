Avrupa Şampiyonası başlıyor! Milliler, Arnavutluk'ta

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stil müsabakalarıyla Arnavutluk'ta başlayacak. Başkent Tiran'da 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli sporcu mindere çıkacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak grekoromen stilde madalyalar sahiplerini bulacak. Müsabakalar grekoromende 20-22, kadınlarda 22-24, serbest stilde ise 24-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Bu sıkletlerde repesaj ve madalya karşılaşmaları ise 21 Nisan Salı günü düzenlenecek.

Türkiye'yi 55 kiloda Ömer Halis Recep, 63 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Ahmet Yılmaz, 87 kiloda Doğan Kaya, 130 kiloda ise Rıza Kayaalp temsil edecek. Rıza Kayaalp, finale kalması durumunda şampiyonanın ikinci gününde "rekor" için mindere gelecek. Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.

Türkiye'nin geçen yıl tek altın madalyasını kazanan Kerem Kamal ise ünvanını korumaya çalışacak. Milli güreşçiler, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığı döneminde katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'ndan 14 madalya ve 3 kupayla ayrıldı. Ay-yıldızlı güreşçiler, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve kadınlarda ikinciliği, serbest stilde ise üçüncülüğü elde etti.