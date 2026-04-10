7. Akıl Ve Zekâ Oyunları Karatay İlçe Finali yapıldı

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bizim Okulumuz- Okul Merkezli Gelişim Projesi” kapsamında düzenlenen 7. Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması Karatay İlçe Finalleri Ödül Töreni tamamlandı. Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, yoğun katılım ve büyük bir heyecana sahne oldu.

Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, öğretmenler, hakemler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İl Finallerinde Karatay’ı Temsil Edecekler

Final müsabakalarında öğrenciler; stratejik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini ortaya koydu. Yarışmada birinci olan öğrenciler, Konya genelinde düzenlenecek il finallerinde Karatay’ı temsil etmeye hak kazandı. İl finallerinde dereceye giren öğrenciler ise Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmada Konya’yı temsil edecek. Türkiye finali ise Konya’da gerçekleştirilecek.

Zekânın Kalbi Konya’da Atıyor

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, organizasyonun öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

İki gün süren yarışmalarda ilkokul ve ortaokul düzeyinde toplam 223 öğrencinin 10 farklı kategoride mücadele ettiğini belirten Kayacılar, 30 öğrencinin dereceye girerek ödül almaya hak kazandığını ifade etti.

İlçe birincisi olan öğrencilerin Konya genelinde düzenlenecek finallerde Karatay’ı temsil edeceğini söyleyen Turan Kayacılar, “Büyükşehir Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol kapsamında ‘Zekânın kalbi Konya’da atıyor’ sloganıyla gerçekleştirilecek il finallerine katılacaklar. Burada başarılı olan öğrencilerimiz ise Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.” dedi.

Konya’nın geçmiş yıllarda hem il hem de Türkiye genelinde önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Kayacılar, Karataylı öğrencilerin de bu başarıya katkı sunacağına inandığını dile getirdi. Konuşmasının sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Kayacılar, öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.