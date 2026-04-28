SON
DAKİKA
Konya'da raylı sistemlerde sessiz devrim: Ne değişiyor?
Konya’da uyuşturucuya darbe!
Konya’da tefecilere şafak operasyonu: Evden servet çıktı!
Konyaspor’un yıldızı ilki yaşadı
Konya dahil 4 İlde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Yazarlar Tüm Yazıları
Mehmet Baykan

Maçka yolları

Hikâye uluslararası bir markanın yöneticiliğini de yapmış bir arkadaşımızdan.

Yer Trabzon; iş seyahati sırasında merkezde işlerini bitirir, uçak saatine vakti vardır. Altında kiralık araba da var, kalan zamanda "Maçka’ya gideyim, belki Sümela Manastırı’na da çıkarım," der.

Otoparka doğru yönelmişken karşıdan gelen bir dayıya selam verir ve navigasyonun henüz icat edilmediği zamanlar olduğu için “Maçka’ya nereden gidebilirim?” diye sorar.

— Arabayla mı gideceksin?
— Evet.
— Gel o zaman!

Dayı bizim arkadaşın elini tutar ve birlikte yürümeye başlarlar. Nereye? Bir alt caddeye. Bizimki şaşkın ama sordu bir kere, sonunu beklemeye mecbur hisseder kendisini.

Alt caddeye inerler ve kaldırımda sola doğru dönüp birlikte ileri doğru bakmaya başlarlar.

— Şu giden kamyonet var ya!
— Hangi kamyonet dayı?
— Kırmızı olan da!
— Ha evet, gördüm.
— İşte onun döneceği sokaktan sağa döneceksin…
— Vay şerefsiz vay, dönmedi!
— Neyse, sen onun geçip dönmediği sağdaki sokağa dön, Maçka’ya oradan gidersin.

Yazarın Diğer Yazıları

Maçka yolları

28 Nisan 2026 10:45

Uçtu Uçtu başkan Uçtu

14 Nisan 2026 16:56

Teminat

07 Nisan 2026 12:43

Yine Yeni Yeniden Bamya Çorbası

31 Mart 2026 11:57