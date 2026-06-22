Seydişehir için bir bina değil, bir gelecek yatırımı

Seydişehir yıllardır sanayisiyle, üretimiyle, eğitimdeki başarılarıyla adından söz ettiren bir ilçe.

Ancak bir şehrin gelişmişliği sadece fabrikalarla, yollarla ya da binalarla ölçülmez.

Gençlerine sunduğu imkânlarla, spor ve kültür altyapısıyla da ölçülür. Bu açıdan bakıldığında, ilçemize kazandırılması planlanan 1.400 seyirci kapasiteli spor salonu önemli bir yatırım olmanın ötesinde, geleceğe atılan güçlü bir adım olarak görülmelidir.

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin açıkladığı proje kapsamında sadece modern bir spor salonu değil, aynı zamanda 4 sentetik çim futbol sahası ile 4 basketbol ve voleybol sahasının da yapılacak olması, yatırımın kapsamını daha da anlamlı hale getiriyor.

Bugün Seydişehir'de yaklaşık 2 bin lisanslı sporcu bulunuyor. Futboldan voleybola, basketboldan güreşe, judodan karatede kadar birçok branşta gençlerimiz başarı için ter döküyor.

Ancak mevcut tesislerin zaman zaman yetersiz kaldığı da bir gerçek. Özellikle kapalı spor alanlarının sınırlı olması, hem antrenman süreçlerini hem de organizasyonların düzenlenmesini zorlaştırıyordu. Yeni spor salonu bu eksikliği önemli ölçüde giderecek.

Fakat mesele sadece spor yapmak değil…

Spor; disiplin demektir, arkadaşlık demektir, kötü alışkanlıklardan uzak durmak demektir.

Bir gencin spor salonunda geçirdiği her saat, geleceğine yapılan bir yatırımdır.

Bu nedenle yapılacak tesisleri yalnızca betonarme yapılar olarak değerlendirmek büyük haksızlık olur.

Seydişehir'in genç nüfusunu düşündüğümüzde, bu yatırımın yıllar boyunca binlerce çocuğun ve gencin hayatına dokunacağını söylemek mümkündür.

Elbette bundan sonraki süreç de önemlidir.

Protokolün imzalanmasının ardından yapım çalışmalarının hızlı şekilde başlaması ve yatırımın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması, kamuoyunun en büyük beklentisidir.

Seydişehir geçmişte birçok önemli yatırımın takipçisi oldu.

Bu yatırımın da aynı kararlılıkla takip edilmesi gerekiyor.

İlçemize kazandırılacak spor salonu ve sahalar için emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir.

Çünkü spor tesisleri sadece bugünün gençlerine değil, geleceğin şampiyonlarına da kapı aralar.

Belki yıllar sonra milli formayı giyecek bir sporcu, ilk adımlarını bu salonlarda atacak.

İşte bu yüzden, yapılan yatırım bir spor salonundan çok daha fazlasıdır.

Bu yatırım, Seydişehir'in geleceğine yapılan bir yatırımdır.

Hasan Ekici, Teşekkür ediyorum…