Bir fabrikadan fazlası: Eti Alüminyum ve Konya'nın sanayi gücü

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konya'dan 8 firmanın yer alması,

Konya, nın üretim gücünün ve sanayi birikiminin önemli bir göstergesidir.

Bu firmaların her biri ayrı bir başarı hikâyesi yazarken, listedeki kuruluşlardan biri sadece ekonomik büyüklüğüyle değil, stratejik önemiyle de dikkat çekmektedir:

ETİ ALÜMİNYUM…

Bugün dünyada alüminyum, savunma sanayinden otomotive, enerjiden havacılığa kadar onlarca sektörün vazgeçilmez hammaddelerinden biridir.

Ülkelerin sanayi gücü artık yalnızca ne ürettikleriyle değil, kritik hammaddeleri ne ölçüde kendi kaynaklarıyla karşılayabildikleriyle de ölçülüyor.

İşte bu noktada Eti Alüminyum'un önemi daha da belirginleşiyor.

Türkiye'nin birincil alüminyum üretiminde öncü kuruluşu olan Eti Alüminyum, yalnızca bir sanayi tesisi değil,

Aynı zamanda ülkenin stratejik üretim güvenliğinin de önemli bir parçasıdır.

Seydişehir'de yıllardır faaliyet gösteren tesis, binlerce kişiye doğrudan,

On binlerce kişiye ise dolaylı istihdam sağlayarak bölge ekonomisinin lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor.

Seydişehir denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri olan Eti Alüminyum, ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine de önemli katkılar sunuyor.

Birçok ailenin geçim kaynağı olan tesis, aynı zamanda yan sanayilerin oluşmasına, ticaretin canlanmasına imkân tanıyor.

Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, enerji maliyetlerindeki artışlar ve uluslararası rekabet koşullarının ağırlaşmasına rağmen,

Eti Alüminyum'un üretim kapasitesini koruması ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerini sürdürmesi takdire şayan bir başarıdır.

Konya'nın İSO 500 listesinde 8 firma ile temsil edilmesi elbette gurur vericidir.

Ancak Eti Alüminyum'un listedeki varlığı, yalnızca bir sıralama başarısından ibaret değildir.

Bu başarı, Anadolu'nun ortasında yüksek teknoloji, ağır sanayi ve katma değerli üretimin mümkün olduğunun en somut kanıtlarından biridir.

Bugün Türkiye'nin sanayi geleceği konuşulurken Seydişehir'deki bu büyük emeği, alın terini ve üretim kültürünü görmezden gelmek mümkün değildir.

Çünkü Eti Alüminyum yalnızca alüminyum üretmiyor; istihdam üretiyor, kalkınma üretiyor, umut üretiyor.

Ve belki de en önemlisi, Anadolu'nun üretim gücünün dünyayla rekabet edebileceğini gösteriyor.