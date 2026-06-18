Yıllardır yazdık

Seydişehir’in yıllardır kangren haline gelen meselelerinden biri daha çözüm yoluna girdi.

Süleymaniye Mahallesi yolunda çalışmaların başlaması, sadece bir yol çalışması değil;

Aynı zamanda yıllardır verilen mücadelenin, dile getirilen taleplerin ve yapılan çağrıların karşılık bulmasıdır.

Bu yolun ne anlam ifade ettiğini bölge insanı çok iyi bilir.

Kış aylarında çileye dönüşen ulaşım…

Hastaya, yaşlıya, üreticiye, sıkıntı olan bir güzergâh…

Her seçim döneminde konuşulan ama yıllarca somut adım atılamayan bir mesele…

Bizler de bu konuyu yıllardır köşe yazılarımızda gündeme taşıdık.

Defalarca uyardık.

“Bu yol yapılmalı” dedik.

“Süleymaniye yalnız bırakılmamalı” dedik.

Çünkü mesele sadece yolda düzenleme, asfalt değil, mesele insanların yaşam kalitesiydi.

Bugün gelinen noktada ise ilk kazmanın vurulmuş olması sevindiricidir.

Evet, bu hizmet Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu dönemine nasip oldu.

Kendisinin konuya sahip çıkması, çalışmaları başlatması ve süreci takip etmesi önemlidir.

Aynı şekilde AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekir.

Siyasi görüşü ne olursa olsun, törende farklı parti temsilcilerinin bir araya gelmesi de ayrıca değerliydi.

Çünkü bazı hizmetler siyaset üstüdür. Süleymaniye yolu da bunlardan biridir.

Elbette yolun tamamlanmış halini görmek daha büyük mutluluk olacaktır.

Çünkü vatandaş artık verilen söz değil, yapılan hizmet görmek istiyor.

Temennimiz, 17 kilometrelik bu yolun en kısa sürede tamamlanması ve yıllardır çile çeken bölge halkının güvenli, konforlu bir ulaşıma kavuşmasıdır.

Bugün atılan bu adımın, yarım kalan değil tamamlanan bir hizmet hikâyesine dönüşmesini diliyorum.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Süleymaniye halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.