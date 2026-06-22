Konya Büyükşehir'den madalya yağmuru
Sarı-siyahlı sporcular, Aycan Önel U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Haberin Özeti
- • Konya Büyükşehir Belediyesporlu atletler, Aycan Önel U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti.
- • 19-21 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenen şampiyonayı sarı-siyahlı sporcular toplam 8 madalya ile tamamladı.
- • Takım, bu şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak kürsüde yerini aldı.
Konya Büyükşehir Belediyesporlu atletler, Kütahya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladılar. Sarı-siyahlı sporcular, Aycan Önel U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 8 madalya kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası’ndan büyük başarı. 19-21 Haziran tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen Aycan Önel U14 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda altyapı sporcularımız adeta madalyalara ambargo koydu. Takımımız; 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda şampiyonayı 8 madalya kazanarak tamamladı. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.