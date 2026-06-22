Selçuklu Müftülüğü YKS'de ailelerin yanındaydı

Selçuklu İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı hafta sonu gerçekleştirilen yüzbinlerce Konyalı gencin katıldığı üniversiteye girişi sınavında, Türkiye Diyanet Vakfı Mobil İkram Aracı ile gençlerin ve ebeveynlerin yanında oldu.

Müftülükten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Selçuklu Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubesi olarak, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, öğrencilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık.

Türkiye Diyanet Vakfı Mobil İkram Aracımız ile Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nde sınava giren öğrencilerimize ve onları heyecanla bekleyen ailelerine çeşitli ikramlarda bulunduk.

Sınav süresince öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olan görevlilerimiz, bu önemli günde gençlerimize moral verirken ailelerle de sohbet ederek desteklerini paylaştı. Rabbimizden, emek veren tüm gençlerimize zihin açıklığı, gönüllerine huzur ve emeklerinin karşılığını alacakları hayırlı sonuçlar nasip etmesini diliyoruz.”denildi.