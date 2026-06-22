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2 maçta sıfır çeken Türkiye zoru başardı!

2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Takım, iki alanda inanılmazı başardı

2 maçta sıfır çeken Türkiye zoru başardı!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Takımı iki alanda inanılmazı başardı. A Milliler, 2 maçta rakip kaleye çektiği 62 şutta gol bulamazken, yaptığı 1333 pas girişiminde de golün asistini yaratamayarak kötü bir rekor kırdı.

2 maçta sıfır çeken Türkiye zoru başardı!

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FIFA 2026 Dünya Kupası’nda büyük umutlarla sahne alan A Milli Futbol Takımı, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından turnuvaya erken veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Avustralya ve Paraguay karşılaşmalarında rakip kaleleri ablukaya alan ancak aradığı golü bir türlü bulamayan milliler, iki maç sonunda inanılması güç iki olumsuz rekora birden imza attı.

2 maçta sıfır çeken Türkiye zoru başardı!

Oynanan iki karşılaşmada rakip kalelere tam 62 şut yollayan ay-yıldızlılar, meşin yuvarlağı bir kez bile ağlarla buluşturmayı başaramadı. Hücumdaki bu talihsizliğe, pas trafiğindeki verimsizlik de eklendi. İki maçta saha içerisinde toplam 1333 pas yapan milli takım, bu pasların hiçbirinden golle sonuçlanan bir asist üretemedi. Turnuvaya erken veda eden Türkiye, baskılı oyununa rağmen bitiricilik sorununu aşamayarak turnuvanın hayal kırıklıklarından biri oldu. 

Haber Merkezi

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