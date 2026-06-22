Türkiye, Yunanistan'dan şampiyon döndü

Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu. Atletizm Milli Takımı, Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na 51 sporcuyla katıldı. 79'uncusu düzenlenen şampiyonada tarihinin en iyi 2'nci derecesini elden eden milli atletler burada 3 kez de şampiyona rekoru kırdı. Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan şampiyonu oldu.