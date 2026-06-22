Türkiye, Yunanistan'dan şampiyon döndü

Türkiye, Yunanistan'daki şampiyonada 28 madalya ile Balkan Atletizm şampiyonluğunu elde etti

Türkiye, Yunanistan'dan şampiyon döndü
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu. Atletizm Milli Takımı, Yunanistan'ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'na 51 sporcuyla katıldı. 79'uncusu düzenlenen şampiyonada tarihinin en iyi 2'nci derecesini elden eden milli atletler burada 3 kez de şampiyona rekoru kırdı. Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan şampiyonu oldu. 

Haber Merkezi

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