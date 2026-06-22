Konyaspor’un 104. yaşı görkemli şekilde kutlanacak

Konyaspor’un taraftar grubu Nalçacılılar, bugün akşam yapılacak organizasyonla yeşil-beyazlı ekibin 104. yaşını görkemli bir şekilde kutlayacak. Büyük kutlama organizasyonu için şehrin hakim noktalarından biri olan Ardıçlı TOKİ rampaları seçildi. 22 Haziran Pazartesi günü (bugün) saat 21.00’de taraftarların eş zamanlı olarak yakacağı yüzlerce meşale ile Konya semaları aydınlanacak. Görsel şovların, tezahüratların ve marşların yankılanacağı bu özel lokasyon, yeşil-beyazlı renklere gönül verenlerin ortak buluşma noktası olacak.

Şehrin yüksek kesimlerinden biri olan bu bölgede oluşturulacak dev koreografi ve ışık seli, tüm Konya’dan izlenebilecek bir seyir zevki sunacak. Taraftar grubu liderleri, Konyaspor sevgisini derinden hisseden, çocuk genç yaşlı demeden tüm şehri bu gurur tablosuna ortak olmaya davet ediyor. Katılımcıların yanlarında getirecekleri bayraklar ve atkılarla alanda tam bir şölen havası estirilmesi amaçlanıyor. Kutlama alanına gitmek isteyen fakat ulaşım imkanı bulunmayan yeşil-beyazlı taraftarlar için dernek binası önünden özel araçlar kaldırılacak. Büyük coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşlar için saat 20.00 itibarıyla dernek merkezinden otobüslerin hareket edeceği bildirildi.