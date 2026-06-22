  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor'un 104. yaşı görkemli şekilde kutlanacak

Konyaspor'un 104. yaşı görkemli şekilde kutlanacak

Nalçacılılar taraftar grubu, bugün akşam yapacağı organizasyonla Konyaspor'un 104. yaşını kutlayacak

Konyaspor'un 104. yaşı görkemli şekilde kutlanacak
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konyaspor'un 104. yaşı, Nalçacılılar taraftar grubu tarafından bugün akşam görkemli bir organizasyonla kutlanacak.
  • Kutlama, 22 Haziran Pazartesi saat 21.00'de Ardıçlı TOKİ rampalarında yüzlerce meşalenin eş zamanlı yakılmasıyla başlayacak.
  • Şehrin yüksek kesimlerinden izlenecek dev koreografi ve ışık seli için tüm şehir davetli; dernekten ulaşım sağlanacak.

Konyaspor’un taraftar grubu Nalçacılılar, bugün akşam yapılacak organizasyonla yeşil-beyazlı ekibin 104. yaşını görkemli bir şekilde kutlayacak. Büyük kutlama organizasyonu için şehrin hakim noktalarından biri olan Ardıçlı TOKİ rampaları seçildi. 22 Haziran Pazartesi günü (bugün) saat 21.00’de taraftarların eş zamanlı olarak yakacağı yüzlerce meşale ile Konya semaları aydınlanacak. Görsel şovların, tezahüratların ve marşların yankılanacağı bu özel lokasyon, yeşil-beyazlı renklere gönül verenlerin ortak buluşma noktası olacak.

Konyaspor'un 104. yaşı görkemli şekilde kutlanacak

Konyaspor 104 yaşında
Bu Habere de Bak
Konyaspor 104 yaşında

Şehrin yüksek kesimlerinden biri olan bu bölgede oluşturulacak dev koreografi ve ışık seli, tüm Konya’dan izlenebilecek bir seyir zevki sunacak. Taraftar grubu liderleri, Konyaspor sevgisini derinden hisseden, çocuk genç yaşlı demeden tüm şehri bu gurur tablosuna ortak olmaya davet ediyor. Katılımcıların yanlarında getirecekleri bayraklar ve atkılarla alanda tam bir şölen havası estirilmesi amaçlanıyor. Kutlama alanına gitmek isteyen fakat ulaşım imkanı bulunmayan yeşil-beyazlı taraftarlar için dernek binası önünden özel araçlar kaldırılacak. Büyük coşkuya ortak olmak isteyen vatandaşlar için saat 20.00 itibarıyla dernek merkezinden otobüslerin hareket edeceği bildirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Aynı doktor aynı mucize: Konya'da 30 yıl sonra ikinci ikiz şoku!
Aynı doktor aynı mucize: Konya’da 30 yıl sonra ikinci ikiz şoku!
Konya Büyükşehir'den madalya yağmuru
Konya Büyükşehir’den madalya yağmuru
Konya'da mikromobiliteye düzen!
Konya’da mikromobiliteye düzen!
Konyaspor'un 104. yaşı görkemli şekilde kutlanacak
Konyaspor’un 104. yaşı görkemli şekilde kutlanacak
Konya'da hasat sezonu açıldı
Konya’da hasat sezonu açıldı
Konya'da zamanla yarıştılar! İmdadına ambulans helikopter yetişti
Konya'da zamanla yarıştılar! İmdadına ambulans helikopter yetişti