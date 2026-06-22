Konyaspor 104 yaşında

1922'de kurulan Konyaspor Kulübü, 104. kuruluş yılını kutluyor

Konyaspor 104 yaşında
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Konyaspor Kulübü, 22 Haziran 1922'de Süreyya Ege tarafından kurulmasının 104. yıl dönümünü gururla kutluyor.
  • Türkiye'nin en eski kulüpleri arasında yer alan yeşil-beyazlı ekip, bu özel güne duygusal bir video hazırladı.
  • Kulübün paylaşımında "1922 yılında başlayan sevda 104 yaşında... Yaşa Varol Konyaspor" ifadelerine yer verildi.

1922'de kurulan Konyaspor Kulübü, 104. kuruluş yılını kutluyor. 22 Haziran 1922'de kurulan Konyaspor, 104 yaşına girmenin gururunu yaşıyor. 

Süreyya Ege tarafından kurulan asırlık çınar Konyaspor, Türkiye'nin en eski kulüpleri arasında yer alıyor. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, kuruluş yılına özel duygusal bir video hazırladı. Yapılan paylaşımda, “1922 yılında başlayan sevda 104 yaşında... Nice yıllara Şanlı Anadolu Kartalı! Yaşa Varol Konyaspor” ifadelerine yer verildi. 

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Haber Merkezi

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