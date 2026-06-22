Konya yeni bir adalet sarıyana kavuşuyor

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu. Ziyarete Akşehir Kaymakam Vekili ve Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Dinç, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ve yüklenici firma yetkilileri de katıldı.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir'e kazandırılan Adalet Sarayı'nın ilçe için önemli bir kamu yatırımı olduğunu ifade ederek, modern adliye binasının vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunacağını belirterek, "Akşehir Kaymakam Vekili ve Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Dinç, AK Parti Akşehir İlçe Başkanımız Muammer Sağlam ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte yapımı tamamlanma aşamasına gelen Akşehir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunduk. İlçemize önemli bir hizmet olarak kazandırılan Adalet Sarayı'nın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımıza daha modern ve etkin bir hizmet sunmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

19 BİN METREKARELİK MODERN KOMPLEKS

Toplam 19 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilen Akşehir Adalet Sarayı, bölgenin adalet hizmetleri altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Projede 40 hâkim ve Cumhuriyet savcısı odası ile 8 duruşma salonu yer alacak.

Modern mimarisi ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken binada, yargı mensuplarının daha verimli çalışma ortamına kavuşması ve vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

Geniş kullanım alanları ve çağdaş hizmet anlayışına uygun tasarımıyla yeni Adalet Sarayı'nın, Akşehir'in uzun yıllar adliye hizmeti ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Akşehir'in yanı sıra çevre ilçelere de hizmet verecek olan yeni Adalet Sarayı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte yargı hizmetlerinin kapasitesinin artması, dava süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların daha modern fiziki koşullarda hizmet alması amaçlanıyor.