  Süper Lig'den düşen Kayserispor ilki yaşadı

Kayserispor, 34 hafta süren Süper Lig'de en kötü averaja sahip takım oldu

İHA
İhlas Haber Ajansı
  • 2025-2026 sezonunda Süper Lig'den düşen Kayserispor, 34 maçta -35 averajla ligin en kötü takımı oldu.
  • Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü.
  • Sezonu -35 averajla bitiren Kayserispor, ilk yarıyı -17 averajla geçmiş ve iç sahada 15 gol atıp 32 gol yemişti.

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda sadece ligden düşmekle kalmadı, istatistiklerde de kötü bir tablo ortaya koydu. Sarı kırmızılı ekip; Süper Lig’de oynadığı 34 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü. Sezonu -35 averajla tamamlayan Kayseri temsilcisi, bu alanda ligin en kötü takımı oldu. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, savunmada da istediği performansı gösteremedi. Ligin ilk yarısını -17 averajla geçen Kayserispor, sahasında oynadığı 17 maçta 15 gol 32 gol yedi. Deplasman maçlarında ise 12 gol atıp 30 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, 18 takımın mücadele verdiği sezonu -35 averajla sonlandırdı.
 

Başakşehir Avrupa için Konyaspor'u bekliyor!
Başakşehir Avrupa için Konyaspor’u bekliyor!
