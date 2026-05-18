Başakşehir Avrupa için Konyaspor'u bekliyor!

Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov, bu sezon 22 golle Süper Lig'in gol kralı oldu ve bonservisi ara transfer döneminde alındı.

Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Başakşehir Avrupa kupalarına katılamayacak, Beşiktaş ise Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.

Başakşehir, 2025-2026 sezonunu Süper Lig'de oynadığı 34 maç sonunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek.

İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’un, Konyaspor’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Trabzonspor kupayı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Başakşehir de Konferans Ligi'nde eleme oynayacak. Konyaspor'un zafere ulaşması halinde ise siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nden yoluna devam edecekken, turuncu-lacivertliler de Avrupa'ya katılım sağlayamayacak.

Süper Lig'de gol kralı Shomurodov

Eldor Shomurodov, bu sezon ligde attığı 22 golle takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Shomurodov, ligde gol krallığı yarışında Trabzonspor’un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ile zirveyi paylaştı. Geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Roma’dan kadroya katılan Özbek futbolcunun bonservisi, ara transfer döneminde İtalyan ekibinden alındı. 30 yaşındaki oyuncu, attığı gollerin yanı sıra 5 asistlik katkı da sağladı.