Sıcak ve soğuk dengesi olan evler
Tarihi ve medeniyeti ile dikkat çeken Konya'da olduğu gibi geçmiş tarihi ile dikkat çeken şehirlerde yer alan tarihi evler ilgi çekmeye devam ediyor.
Haberin Özeti
- • Tarihi ve medeniyetiyle öne çıkan şehirlerdeki tarihi evler ilgi çekmeye devam ederken, Nevşehir Derinkuyu'da 1950'lerde yapılmış bir konak incelendi.
- • Yöresel taşlardan mühendislik harikasıyla inşa edilen konak, kışın sıcak yazın serin kalmasıyla dikkat çeken özgün mimari özellikler sunuyor.
- • Dışa bakan pencereler, kuş yuvalarına çıkan ardiye kapısı gibi detaylar barındıran yapı, geçmişin estetiği ve gizemini bugüne taşıyor.
Mimarisi, kullanılan yapı teknikleri ve o dönemlerin ince ayrıntılarına kadar birçok özelliği ile öne çıkan tarihi evlerde bu kez objektifimize Nevşehir Derinkuyu da bulunan eşsiz güzellikteki konak yansıyor. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan ve Kapadokya’da eşsiz bir yeraltı şehrinin bulunduğu Derinkuyu’da yer altı şehri kadar yer üstü de önemli durak olarak dikkat çekiyor.
İşte o yapılardan birisi, tahmini 1950 li yıllarda yapılan evin o dönemki mimarisi de tamamen meşhur taşından oluşuyor. Yontularak hazırlanan taşların yerleştirilmesi ise tam bir mühendislik harikası. Kışın sıcak yazın ise serin olan evin pencereleri ise dışa kapıyı görecek şekilde tasarlanmış. Bunun yanısıra büyük bir avlusu bulunan evin ambar ve ahır olarak kullanılan odaları günümüzde ardiye olarak kullanılıyor. Ardiye girişindeki kapı ise kuş yuvalarına çıkıyor.
Bir diğer ilginç yanı ise evin üzerine dışardan özel bir merdivenle çıkılıyor olması. Başka bir merdiven yardımı ile çıkılan çatı da gerekli tamirat ve tadilatlar yapılabiliyor. Evin oda kapılarının kısa ve geniş olması isi o dönem düşünülmüş başka bir detay olarak dikkatimizi çekiyor. Bu ve benzeri evler belli bir dönemi yansıtan estetikleri ve barındırdıkları tarihin gizemi ile bize anlık bir zaman yolculuğu hissi yaşatıyor.