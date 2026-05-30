Bu da Konya'nın Kız Kalesi

Ülkemizde Kız Kalesi olarak anılan, ancak bazı bölgelerde Kız Kulesi olarak ta geçen birbirinden farklı benzer efsanelere ve tarihi geçmişe sahip yapılar bulunuyor. Ancak Konya'da da suların içinde ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan tarihi kız kalesinin varlığından birçok kişi habersiz.

Bu da Konya'nın Kız Kalesi
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir Gölü'nde, tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan, birçok kişinin bilmediği Kız Kalesi Adası yer alıyor.
  • Ada üzerindeki Selçuklu kalesi, Anadolu Selçuklularının Kubad-Abad yazlık başkentinin haremliği ve tersaneliği olarak kullanılmıştır.
  • Kız Kalesi Adası, Türkiye'nin 2. kuş cenneti olarak bilinirken, kaleden günümüze sadece duvar ve saray kalıntıları ulaşmıştır.

Bu da Konya'nın Kız Kalesi

Kadim tarihinin yanı sıra doğal güzellikleri ile adından söz ettiren ve turizmcilerin birçok güzelliği yeni yeni keşfettiği Konya’da saklı kalmış güzellikler her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladı. Konya’nın en büyük ilçelerinden olan Beyşehir ise bünyesinde barındırdığı birçok tarihi ve doğal güzelliklerle adından söz ettiriyor. İşte o güzelliklerin yoğun olduğu ve dönemin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın Beyşehir'e olan hayranlığını "Cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır" diyerek ifade ettiği sözün ilçesi olan Beyşehir barındırdığı güzelliklerle her zaman turistlerin ilgisini çekiyor. 

Konyalı gazinin iki kuşaklık vatan hikayesi
Bu Habere de Bak
Konyalı gazinin iki kuşaklık vatan hikayesi

Bu da Konya'nın Kız Kalesi

Beyşehir Gölü’nde bulunan, çeşitli efsane ve hikâyelere konu olan Kız Kalesi Adası, farklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gölün batı sahillerine yakın kısımda yer alan ada, bölgede yaşayan birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Üzerinde bulunan Selçuklu döneminden kalma kale ise, ziyaretçilerini beklerken ada, Anadolu Selçuklularının yazlık başkenti olan Kubad-Abad’ın haremliği ve tersaneliği olarak kullanılmış. Kız Kalesi ve Adası Island Manyas kuş cennetinden sonra Türkiye’nin 2. kuş cenneti olarak bilinirken günümüzde bu kaleden geriye, harçlı duvar yıkıntıları, sur ve saray kalıntıları yer alıyor.
 

Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Konyalılar, yola çıkmadan önce mutlaka okuyun!
Konyalılar, yola çıkmadan önce mutlaka okuyun!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 30 Mayıs Cumartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 30 Mayıs Cumartesi günü
Bayram sofralarının vazgeçilmez Osmanlı şerbetleri
Bayram sofralarının vazgeçilmez Osmanlı şerbetleri
Uğruna ev ve araba sattırıyor
Uğruna ev ve araba sattırıyor
Konya'da tarım alanında bir ilk: Ekonomiye büyük katkı
Konya’da tarım alanında bir ilk: Ekonomiye büyük katkı
Konya'da bugün kimler vefat etti? 29 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 29 Mayıs Cuma günü