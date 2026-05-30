Bu da Konya'nın Kız Kalesi

Kadim tarihinin yanı sıra doğal güzellikleri ile adından söz ettiren ve turizmcilerin birçok güzelliği yeni yeni keşfettiği Konya’da saklı kalmış güzellikler her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladı. Konya’nın en büyük ilçelerinden olan Beyşehir ise bünyesinde barındırdığı birçok tarihi ve doğal güzelliklerle adından söz ettiriyor. İşte o güzelliklerin yoğun olduğu ve dönemin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın Beyşehir'e olan hayranlığını "Cennet ya burasıdır ya da buranın altındadır" diyerek ifade ettiği sözün ilçesi olan Beyşehir barındırdığı güzelliklerle her zaman turistlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü’nde bulunan, çeşitli efsane ve hikâyelere konu olan Kız Kalesi Adası, farklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gölün batı sahillerine yakın kısımda yer alan ada, bölgede yaşayan birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Üzerinde bulunan Selçuklu döneminden kalma kale ise, ziyaretçilerini beklerken ada, Anadolu Selçuklularının yazlık başkenti olan Kubad-Abad’ın haremliği ve tersaneliği olarak kullanılmış. Kız Kalesi ve Adası Island Manyas kuş cennetinden sonra Türkiye’nin 2. kuş cenneti olarak bilinirken günümüzde bu kaleden geriye, harçlı duvar yıkıntıları, sur ve saray kalıntıları yer alıyor.

