  • O olayının altından organize suç örgütü çıktı: Konya dahil 4 ilde operasyon

O olayının altından organize suç örgütü çıktı: Konya dahil 4 ilde operasyon

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Ocak 2026 günü meydana gelen silahla kasten yaralama olayının altından organize suç örgütü çıktı.

O olayının altından organize suç örgütü çıktı: Konya dahil 4 ilde operasyon
  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Ocak 2026'da meydana gelen silahla yaralama olayının altından organize suç örgütü çıktı.
  • Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlarla tutuklu sayısı 7'ye yükselirken, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 54 fişek ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 Ocak 2026 günü meydana gelen silahla kasten yaralama olayının 2 faili yakalanarak tutuklanmıştı. Ekipler tarafından çok yönlü yapılan araştırma sonunda silahla yaralama olayının altında organize suç örgütü olduğu ortaya çıktı.

O olayının altından organize suç örgütü çıktı: Konya dahil 4 ilde operasyon

Başlatılan geniş kapsamlı soruşturma ile birlikte saha araştırmaları, kamera çözümleri, teknik ve analiz çalışmaları sonucu suç örgütü ve 8 üyesi (2'si cezaevinde tutuklu) tespit edildi.

O olayının altından organize suç örgütü çıktı: Konya dahil 4 ilde operasyon

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç örgütünün 6 üyesine yönelik Muğla, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı, bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 54 adet fişek, ve çok miktarda çek/senet ele geçirildi.

Organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tutuklu sayısı 7'ye çıktı. Bir firari şüphelinin arama çalışması sürüyor.

İHA

