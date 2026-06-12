Meram'ın yol haritası vatandaşların talepleriyle çizildi

Meram Belediyesi, 69 mahallesine eğitimden altyapıya birçok alanda adaletli hizmet ve yatırım götürerek vatandaş taleplerini kayıt altına aldı.

Başkan Kavuş, bu buluşmalarda iletilen her talebi Meram'ın geleceğine yön veren ortak akıl ve yol haritası olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programları ve semt pazarı ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalarda vatandaşlar, mahallelerine ve Meram’a dair talep, öneri ve beklentilerini doğrudan Başkan Mustafa Kavuş’a iletme fırsatı buldu. Başkan Kavuş da yöneltilen tüm soruları samimiyetle cevaplayarak vatandaşların merak ettiği konular hakkında bilgi verdi.

Toplantılar öncesinde semt pazarlarını ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Tezgâhları tek tek gezen Başkan Kavuş, esnafa hayırlı işler dileyerek onların görüş ve önerilerini dinledi.

Alışveriş yapan vatandaşlarla da hasbihal eden Başkan Kavuş, Meram’ın her köşesinde vatandaşlarla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceklerini ifade etti.

“MERAM’I ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ”

Programlarda yaptığı değerlendirmelerde vatandaşlarla yüz yüze iletişimin önemine dikkat çeken Başkan Kavuş, bu buluşmaların sadece soru-cevap toplantıları olmadığını, aynı zamanda Meram’ın geleceğine yön veren ortak akıl platformları olduğunu belirtti.

Başkan Kavuş, Meram'ın geleceğini vatandaşların talepleri doğrultusunda inşa ettiklerini şu sözlerle aktardı:

“Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Vatandaşlarımızın taleplerini makam odalarında değil, onların yaşadığı mahallelerde dinlemeyi önemsiyoruz. Çünkü her mahallemizin ihtiyacı farklı, her talep bizim için ayrı bir yol göstericidir. Meram’ın geleceğini hemşehrilerimizle birlikte planlıyor, birlikte inşa ediyoruz.”

“GÜNÜ KURTARAN DEĞİL, GELECEĞİ İNŞA EDEN PROJELERLE KARŞINIZDAYIZ”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Meram’ın 69 mahallesine adaletli ve planlı hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Kavuş, yatırımların vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini söyledi.

Meram’ın son yıllarda eğitimden spora, altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden sosyal belediyecilik hizmetlerine kadar pek çok alanda önemli yatırımlarla buluştuğunu ve her mahallenin bundan nasibini aldığını hatırlatan Başkan Kavuş, Meram’ın sadece bugünün değil, geleceğin de ilçesi olması için çalıştıklarını kaydetti.

VATANDAŞLAR SORDU, BAŞKAN KAVUŞ TEK TEK YANITLADI

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde vatandaşlar mahalleleriyle ilgili merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Kavuş’a iletti.

Ulaşım, çevre düzenlemeleri, altyapı çalışmaları, sosyal alanlar ve mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin soruların yöneltildiği toplantılarda Başkan Kavuş tüm soruları tek tek cevapladı.

Karşılıklı fikir alışverişi ortamında gerçekleşen programlarda Başkan Kavuş ayrıca, vatandaşların taleplerinin değerlendirilip bir sonuca vardırılması amacıyla ilgili birimler tarafından kayıt altına aldırdı.