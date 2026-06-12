Konya'da 2 ilçenin içme suyu sorunu çözülüyor! 290 milyonluk yatırım

Çalışmalar kapsamında 8.5 km ana terfi, 55.5 km içme suyu hattı, 2 bin metreküp depo ve 3 terfi merkezi inşa edilecek.

Proje, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin içme suyu sorununu çözecek, bölgenin altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım niteliğinde.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 290 milyon liralık Suğla İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin iş başlangıcını Ahırlı ve Akören'de yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ahırlı ve Akören’de vatandaşlarla buluştu, 290 milyon liralık Suğla İçme Suyu İsale Hattı Projesi’nin İş Başlangıcını yaptı.

Başkan Altay ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Altay daha sonra Ahırlı Akkise Mahallesi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı İş Başlangıç Programına katıldı.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, bölgenin su ihtiyacını giderecek önemli proje üzerinde yıllardır çalıştıkları belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

“GÜÇLÜ BİR GELECEK SAĞLAM BİR ALTYAPIDAN, PLANLI ŞEHİRCİLİKTEN GEÇER”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bölge insanının hayat kalitesini artıracak önemli bir yatırımın iş başlangıcını yaptıklarını kaydederek, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin ihtiyacını yerinde görmeye, hemşehrilerimizle doğrudan buluşmaya ve her ilçemize değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Bugün de ilçemizin ve bölgemizin içme suyu altyapısını güçlendirecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşinin temelini hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlü bir gelecek sağlam bir altyapıdan, planlı şehircilikten ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıran kalıcı yatırımlardan geçmektedir” açıklamasını yaptı.

8.5 KİLOMETRE ANA TERFİ HATTI; 55.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İÇME SUYU HATTI İNŞA EDİLECEK

Attıkları bu adımın bölgenin yarınlarına bırakacakları önemli eserlerden biri olacağını aktaran Başkan Altay, “Bu proje kapsamında Suğla Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunan kuyulardan temin edilecek içme suyu, kurulacak terfi merkezleri aracılığıyla grup deposuna ulaştırılmış olacak. Ardından su, kurulan sistem sayesinde mahallelerimize güvenli ve kesintisiz bir şekilde verilecek.

Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 8,5 kilometrelik ana terfi hattı ve toplam 55.5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattını inşa edeceğiz. Bu sayede 2 bin metreküp kapasiteli grup suyu deposu yapımını da tamamlamış olacağız. Bununla birlikte iki ana terfi merkezi ve Bademli Mahallemize hizmet verecek ilave bir terfi merkezi olmak üzere toplam 3 terfi merkezi de hayata geçecek.

Proje kapsamında ayrıca suyun uzaktan izlenmesi ve kontrolünü sağlayan modern Scada sistemleri kurulacak. Suyun miktarını ölçen yapılar, hava ve basınç tahliye noktaları inşa edilecek. Köprü ve dere geçişleri ile bağlantı hatları da tamamlanacak. Böylece bölgenin içme suyu sistemi modern teknoloji ile yönetilen daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir yapıya inşallah kavuşmuş olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Suğla İçme Suyu İsale Hattı İş Başlangıcı dualarla yapıldı.