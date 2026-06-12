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AK Parti Konya'da istişare toplantısı: Talepler tek tek dinlendi

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Program sonunda mahalle başkanlarına sertifikaları verildi.

AK Parti Konya'da istişare toplantısı: Talepler tek tek dinlendi
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde görev yapan mahalle başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. 

AK Parti Konya'da istişare toplantısı: Talepler tek tek dinlendi

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Programda teşkilat çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, mahallelerde yürütülen faaliyetler ve vatandaşlarla kurulan iletişimin daha da güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı. 

AK Parti Konya'da istişare toplantısı: Talepler tek tek dinlendi

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda mahalle başkanlarının talep ve önerileri de dinlendi. 

Teşkilat mensuplarının yoğun katılım gösterdiği programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, mahalle teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının AK Parti'nin vatandaşla kurduğu güçlü bağın en önemli unsurlarından biri olduğu ifade edildi.

AK Parti Konya'da istişare toplantısı: Talepler tek tek dinlendi

Toplantının ardından düzenlenen programda mahalle başkanlarına sertifikaları AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen tarafından verildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, teşkilat çalışmalarının aynı kararlılık ve heyecanla sürdürüleceği belirtildi.

İHA

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