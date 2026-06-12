Başkan Altay'dan LGS'ye girecek öğrencilere destek mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“Sınava hazırlık sürecinde büyük emek veren tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Aylar boyunca gayret gösterdiniz, alın teri döktünüz, gideceğiniz okulun hayalini kurdunuz.

Her biriniz, ülkemizin yarınlarını inşa edecek kıymetli emanetlersiniz. Sizlerden isteğim, sınav anında kendinize güvenin ve bugüne kadar verdiğiniz emeğe sonuna kadar inanın. Çünkü emek hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Sonuç ne olursa olsun sizler; aileniz, öğretmenleriniz ve milletimiz için çok kıymetlisiniz. Rabbim her birinize zihin açıklığı versin, emeklerinizi bereketlendirsin.

Ayrıca sınav saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerimizden, öğrencilerimizin dikkatini dağıtabilecek gürültülerden kaçınmaları ve okul çevrelerinde gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz.

Öte yandan, LGS’ye girecek öğrencilerimiz, refakatçileri ve sınav görevlilerimiz Konya Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecek. Öğrencilerimiz, sınav günü herhangi bir ulaşım sıkıntısı yaşamamak için mevcut cumartesi tarifesini takip etmelidir.

Sevgili gençler, Liselere Geçiş Sistemi elbette önemli bir sınavdır ancak hayat yolculuğunuzdaki başarınızın da tek ölçüsü değildir. Asıl başarı; çalışmayı, sabrı, dürüstlüğü, sorumluluk bilincini ve güzel ahlakı hayatınızın merkezine yerleştirebilmenizdir.

Gönlünüzden geçen okullara hayırlısıyla yerleşmenizi, geleceğe umutla ve güvenle yürümenizi temenni ediyorum.

Liselere Geçiş Sistemi sınavının öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz adına hayırlı neticelere vesile olmasını temenni ediyor, sınava girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum.”