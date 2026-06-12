Konya Kadınhanı'nda bilim şenliği yapıldı

Konya'da Kadınhanı Kaymakamlığı, Kadınhanı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda 2 bin 500 öğrencinin katılımıyla bilim şenliği gerçekleştirildi.

Konya Kadınhanı'nda bilim şenliği yapıldı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin katıldığı şenlikte, 30 farklı stantta öğrencilerin hazırladığı çalışmaların sergilendiği belirtildi.

Konya Kadınhanı'nda bilim şenliği yapıldı

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Etkinliğin paydaşları arasında Türk Kızılayı ve Bilgehane'nin de yer aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

‘Bilim Şenliği kapsamında bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım, görsel sanatlar, fizik ve biyoloji stantlarının yanı sıra 3 boyutlu yazıcı uygulamaları, yüz boyama etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, Türk okçuluğu, dart, halat çekme ve badminton gibi birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin araştırma, tasarım, teknoloji ve bilim alanlarında ortaya koydukları çalışmaların sergilendiği şenlik, büyük ilgi gördü. Eğitim, bilim, kültür ve sporu bir araya getiren etkinlik, öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı.’
 

AA

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