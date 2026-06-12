Konya Kadınhanı'nda bilim şenliği yapıldı

Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin katıldığı şenlikte, 30 farklı stantta öğrencilerin hazırladığı çalışmaların sergilendiği belirtildi.

Etkinliğin paydaşları arasında Türk Kızılayı ve Bilgehane'nin de yer aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

‘Bilim Şenliği kapsamında bilişim teknolojileri, teknoloji tasarım, görsel sanatlar, fizik ve biyoloji stantlarının yanı sıra 3 boyutlu yazıcı uygulamaları, yüz boyama etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, Türk okçuluğu, dart, halat çekme ve badminton gibi birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin araştırma, tasarım, teknoloji ve bilim alanlarında ortaya koydukları çalışmaların sergilendiği şenlik, büyük ilgi gördü. Eğitim, bilim, kültür ve sporu bir araya getiren etkinlik, öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı.’

