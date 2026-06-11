Beyşehir'de miniklerin yıl sonu coşkusu
Beyşehir'de İzzet Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, düzenlenen yıl sonu programında hem ailelerine hem de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda minik öğrencilerin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı.
İlçe Müftüsü Enes Aktaş, çocuklara küçük yaşlarda verilen dini ve ahlaki eğitimin önemine dikkat çekti.
Programın sonunda eğitim dönemi boyunca Kur'an-ı Kerim'i hatim yapan 9 öğrenciye hediye ve plaketleri Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar tarafından takdim edildi.