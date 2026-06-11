Beyşehir'de miniklerin yıl sonu coşkusu

Beyşehir'de İzzet Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, düzenlenen yıl sonu programında hem ailelerine hem de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Beyşehir'de miniklerin yıl sonu coşkusu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda minik öğrencilerin sahnelediği gösteriler büyük beğeni topladı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş, çocuklara küçük yaşlarda verilen dini ve ahlaki eğitimin önemine dikkat çekti.

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Programın sonunda eğitim dönemi boyunca Kur'an-ı Kerim'i hatim yapan 9 öğrenciye hediye ve plaketleri Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar tarafından takdim edildi.

 

AA

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