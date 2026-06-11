Beyşehir'de Gazze için iyilik hareketi

Gazi İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, 'Bir Okul Bin Umut' projesi kapsamında 'Gazze İçin El Ele Kermesi' düzenledi.

Beyşehir'de Gazze için iyilik hareketi
AA
AAAnadolu Ajansı
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Sınıf öğretmeni Çiğdem Yörür'ün rehberliğinde hazırlanan kermes, okul yönetiminin destekleri ve velilerin özverili katkılarıyla yoğun ilgi gördü.

Öğrenciler, hazırladıkları ürünleri satışından elde edilen geliri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na bağışladı.

Sınıf öğretmeni Çiğdem Yörür, öğrencilerine akademik bilginin yanında sevgi, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerleri de kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, gerçekleştirilen etkinliğin bu anlayışın güzel bir yansıması olduğunu ifade etti.

AA

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